Konzert - Ensemble CASTOR

Das Ensemble CASTOR, das 2010 von österreichischen, international erfolgreichen Musikern, die sich auf alte Musik spezialisiert haben, gegründet wurde, widmet sich vor allem der Streicherkammermusik zwischen 1600 und 1750. Besonderes Interesses gilt dem italienischen Seicento, der Musik rund um Venedig im 18. Jahrhundert, sowie Raritäten aus dem oberösterreichischen und dem bayerischen Raum.Im Dezember 2014 erschien die erste CD `Discorsi Musicali´ mit Musik vom Münchner Hof, welche bereits mehrfach in den Medien und im Rundfunk große Beachtung fand. Im März wurde ein Porträt in Ö1 über CASTOR und die CD ausgestrahlt. Auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Stargeiger Enrico Onofri, einem der weltweit führenden Barockgeiger, hat sich seit dem Jahr 2014 etabliert. Mehrere Projekte gemeinsam mit den international erfolgreichen Sängern MIREILLE LEBEL, IDA ALDRIAN, Christina GANSCH, Günter HAUMER, Maria ERLACHER und Markus FORSTER führ(t)en CASTOR zu Kantaten des deutschen und italienischen Barock sowie zu Bachs Kantatenwerk.Das Ensemble CASTOR ist bereits bei zahlreichen heimischen Festivals (u.a. Donaufestwochen Strudengau, Brunnenthaler Konzertsommer, Festival St.Gallen, Salzkammergut Festwochen, Carinthischer Sommer) zu Gast.Desweiteren setzt sich CASTOR auch mit klassischer Musik auf dem Hammerklavier auseinander und blickt bereits auf einen erfolgreichen Konzertzyklus in der Klavier-sammlung auf Schloss Kremsegg zurück.Zukünftige Projekte führen das Ensemble CASTOR nach Italien und Deutschland.2015 gab Castor sein erfolgreiches Debut bei den Serenaden des Brucknerhauses.

Petra Samhaber-Eckhardt, Violine (Leitung)Lukas Praxmarer, ViolinePeter Trefflinger, VioloncelloErich Traxler, HammerklavierDas Konzert-Programm mit Werken von W. A. Mozart und J. Haydn finden Sie auf unserer Homepage