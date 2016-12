Kripperlroas am 5. Jänner 2017 in Molln

Weiterer Termin am 8. Jänner in Frauenstein

MOLLN. Am Do., 5. Jänner 2017, um 15 Uhr, ist in der Göritz bei Familie Wimmer (Kerblgut, Mostbuschenschank) der Treffpunkt für die Mollner Kripperlroas. Die Wanderung führt über einen Hohlweg zur ehemaligen Leandersäge. Für die Bewirtung sorgt in bewährter Wiese die Familie Wimmer.Auch bei dieser Kripperlroas wird für einen sozialen Zweck gesammelt. Am So., 8 Jänner findet ab 14 Uhr die Kripperlroas in Frauenstein statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei Wallfahrtskirche, anschließend gemütlicher Ausklang im Gh. Federlehner. "Beide Kripperlroasen werden von einem Chor musikalisch umrahmt", berichtet Vizebürgermeister Manfred Hofbauer.Pläne und weitere Infos auf www.molln.at