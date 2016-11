Kunsthandwekrsmarkt in St. Blasien

Handgemachtes für Leib und Seele – Aus der Region, für die Region.

PFARRKIRCHEN. Unter diesem Motto lädt auch heuer wieder vom Samstag, 3. bis Sonntag, 4. Dezember die Kunsthandwerksgruppe zum gemütlichen Beisammensein ein. Samstags von 13 bis 18 Uhr und Sonntags von 10 bis 17 Uhr.Im Mesnerhäusl neben der Kirche St. Blasien und im Innenhof bieten zahlreiche Aussteller aus der Region ihre selbstgemachten Produkte an. Erfreuen Sie sich an liebevoll gestalteter Gebrauchskeramik, Skulpturen, Drechselobjekten, Lederkunsthandwerk, Christbaumschmuck und weihnachtlicher Dekoreation, Halbedelsteinschmuck, Filz- und Lodenmode, Patchwork, Tees, Kräutersalze, Räucherwaren und vieles mehr.

Messerschleifer Hannes gibt Ihren Messern und Scheren neuen Schliff (bitte mitnehmen). Brandner’s Klinarium verwöhnt Sie mit regionalen Spezialitäten, Glühwein und Punsch. Der Reinerlös geht auch heuer wieder an das "Go Fischnet-Project", welches in Kisumu/Kenia Schulen direkt und nachhaltig unterstützt.Kaffe und köstliches Kuchenbuffet runden das Angebot ab. Für die Jüngeren sind heuer erstmalig Alpakas von Familie Lugerbauer aus Nußbach zu Gast. Genießen Sie einen Weihnachtsmarkt mit besonderem Flair in St. Blasien.