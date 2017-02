Kunstvolle Kleidung aus Filz – made in Kirchdorf

06.02.2017, 19:44 Uhr

Marie France Ducret hat vor einigen Jahren die Leidenschaft fürs Filzen entdeckt. Die Oberschlierbacherin mit französischen Wurzeln fertigt tragbare Kunstwerke und möchte ihr Wissen nun in Form von Workshops weitergeben.

OBERSCHLIERBACH. Im Interview erzählt sie, wie alles begann und warum sich aus ihrem Hobby, das vor mehr als 10.000 Jahren erfunden wurde, eine Leidenschaft entwickelt hat.Ich war auf der Suche nach einer neuen Freizeitbeschäftigung für meine Tochter und mich und bin zufällig im Internet auf zwei französische Filzkünstlerinnen gestoßen. Ich war hin und weg von ihren Kreationen und dachte mir: Das will ich auch können. Es macht glücklich, Dinge selbst herzustellen, eine Technik von A bis Z zu beherrschen und mit lokalen Ressourcen zu arbeiten.

Termine:

Auf jeden Fall! Die Modeindustrie verfolgt das Prinzip des Wegwerfens und des Neukaufens. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Es ist mittlerweile zu unübersichtlich, wo und unter welchen Bedingungen Kleidung produziert wird. Ein Schlüsselmoment war, als ich 2013 vom Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch gehört hatte, bei dem es mehr als 1000 Tote gab. Von diesem Zeitpunkt an beschäftigte ich mich mit bewusstem Shoppen, Slow Fashion und Do it yourself. Der schnelle Modezyklus und die Billigproduktion gehen zu Lasten von Arbeitern, Klima, der Umwelt und Gesundheit der Konsumenten. Ich persönlich möchte wissen, wo das Geld, das ich ausgebe, landet. Und Selbermachen ist da natürlich die beste Alternative.Mich fasziniert am meisten die Entschleunigung. Es dauert, bis ein Stück fertig ist, und das ist – besonders in Hinblick auf unsere schnelllebige Zeit - auch gut. Es ist herausfordernd, gibt Kraft und Freude, ist intuitiv, meditativ, überraschend, entspannend und gleichzeitig körperlich anstrengend. Mir persönlich macht das Arbeiten mit dem haptischen Sinn großen Spaß – während des Entstehungsprozesses höre ich gerne Podcasts, wo ich mich gezielt weiterbilde, aus dem Mainstream ausbreche und über den Tellerrand blicke.Nach jahrelangem Üben und Experimentieren bin ich nun soweit, mein Know-how an andere weiterzugeben. Ich biete einen zweitägigen Grundkurs an, wo man wahlweise eine Tasche, einen Schal oder einen Rock filzen lernt. Hierfür braucht man keinerlei Vorkenntnisse. Im Fortgeschrittenen-Kurs, der ebenfalls zwei Tage dauert, werden wir einen Mantel herstellen. Voraussetzung ist hier, dass die Grundlagen des Filzens bereits beherrscht werden.– Samstag, 17. März, 15 bis 19 Uhr und Sonntag, 18. März 2017 9 bis 17 Uhr– Samstag, 25. März, 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 26. März 9 bis 18 Uhrin Oberschlierbach – Samstag, 25. März, 10 bis 18 UhrKursort: Sonnweg 12, 4554 OberschlierbachAnmeldung und Rückfragen bei Marie France Ducret unter Tel. 0664 3678974Fotos: Privat; Lisa Sperrer