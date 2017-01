Lesung: Von der Liebe getragen

AT

Am Donnerstag, 9. Februar 2017, liest Margit Keplinger, um 20 Uhr, im Pfarrheim Kirchdorf (Eintritt 5 €), aus ihrem Werk "Von der Liebe getragen", ein berührender Lebensbericht. Frau Gudrun Hoffmann (Flöte) und Frau Christine Pree-Wachmann (Klavier) sorgen für die musikalische Umrahmung der Lesung.



Frau Keplinger verarbeitet darin die zwölf Jahre andauernde Pflege ihres an Alzheimer erkrankten Ehemannes. Mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie die einzelnen Stufen der Krankheit und erzählt ernsthafte, aber auch lustige Begebenheiten. Keplinger vermittelt aufgrund ihres großen persönlichen Einsatzes viel Zuversicht, Mut und auch Kraft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Der Lebensbericht ist von besonderem Interesse für jene Menschen, die mit Demenz- sowie Alzheimererkrankten in irgendeiner Weise verbunden sind.