Line-Dancer laden zum Schnuppertanzen

Die Krems & Steyr Valley Line Dancer aus Schlierbach sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern und laden zum Schnuppertanzen am Mittwoch, 08. Februar 2017, ab 18 Uhr, ins Gasthaus Tomaset, Schlierbach.Alle Interessierte können sich unverbindlich und zwanglos ins bewegte Geschehen einreihen und sich einen Einblick ins Reihentanzen verschaffen. Neben der sportlichen Leistung, die in der Regel zu Country-Musik erbracht wird, ist es vor allem der Spaßfaktor, der den Line-Dance so attraktiv macht, sagen die Tänzer/innen aus Schlierbach.Mehr noch: Line Dance diene auch der Demenzvorbeugung. Es habe eine ähnlich belebende Wirkung auf das menschliche Gedächtnis wie Gehirnjogging.Anmeldungen bitte unter der Tel.-Nr. 0699/88801005.