Maskiert durch den Winter

16.01.2017, 18:17 Uhr

Trotz starkem Schneefall besuchten auch heuer wieder viele maskierte Besucher den Roßleithner Maskenball.

ROSSLEITHEN. Die Xandi´s heizten mit Stimmung mit flotter Musik an und es wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Nach der Maskenprämierung durften sich alle Gewinner die Tombolapreise abholen.„Vielen Dank dem gesamten Organisationsteam, den vielen Sponsoren für die Preise, den Xandi´s für die Super-Musi und allen Besuchern für ihr Kommen und die tolle Stimmung“, so Marina Pfeiffenberger und Gabi Dittersdorfer.Fotos: Gem. Roßleithen