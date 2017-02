Mit Schneeschuhen den Lärchen-Zirbenurwald entdecken

01.02.2017, 18:17 Uhr

Am Warscheneckplateau erstreckt sich der größte Lärchen-Zirbenurwald der Ostalpen, der um diese Jahreszeit unter einer dicken Schneedecke liegt und auf den nächsten Frühling wartet. Am Samstag, den 11. Februar, führt die Naturvermittlerin Martha Rieß in diesen alpinen Lebensraum.

SPITAL/PYHRN. Von der winterlichen Landschaft, abseits vom Pistenrummel, geht ein eigentümlicher Reiz aus, doch besonders beeindrucken die alten, knorrigen Bäume, die auf Felsen stocken und die sich in der tief verschneiten Karstlandschaft als wahre Überlebenskünstler erweisen.Lärchen und Zirben haben spezielle Überlebensstrategien ausgebildet, um die kalten Wintermonate im Hochgebirge zu überstehen. In der klaren Schneeluft, mit Blick auf die verschneiten Gipfel, ist es ist ein Hochgenuss, hier mit den Schneeschuhen über verfallene Almen und an bizarren Karstgebilden vorbei zu wandern, die unter dem Schnee begraben sind und die Fantasie wecken. „Normalerweise ist dieses Gebiet im Winter Alpinisten vorbehalten, die über die nötigen Orientierungs- und Lawinenkenntnisse verfügen“, sagt die erfahrene Schneeschuhführerin Martha Rieß, die das Bergparadies Warscheneck exklusiv für Besucher des Naturschauspiels im Winter zugänglich macht.

Alle fitten Personen können daran teilnehmen, auch jene, die wenig oder gar keine Erfahrung mit Schneeschuhen haben. Im Bedarfsfall ist Leihausrüstung vorhanden. Die Gehzeit beträgt rund vier Stunden, etwa 400 Höhenmeter sind im Aufstieg zu bewältigen.Treffpunkt: Parkplatz der Wurzeralm Standseilbahn in Spital/Pyhrn. Weitere Termine, Infos und Anmeldung: www.naturschauspiel.at ; ab 7 Personen sind Sondertermine möglich.Fotos: Rieß/Privat