Musicalaufführung im Hort Micheldorf

12.02.2017, 09:18 Uhr

Am Freitag, 27. Jänner, veranstaltete der Hort Micheldorf eine Musicalaufführung mit dem Titel „Tuishi pamoja – Eine Freundschaft in der Savanne“.

MICHELDORF. Das Anderssein akzeptieren, aufeinander zugehen, neugierig auf neue Begegnungen sein – Themen, die im Hort von großer Bedeutung sind, wurden in dieser Geschichte spielerisch umgesetzt:Seit Jahren lebten Zebras und Giraffen nebeneinander, ohne je miteinander geredet zu haben. Machen Streifen auf dem Fell wirklich dumm und stimmt es, dass man mit langhalsigen Tieren sowieso nicht reden kann? Wichtige Fragen für das kleine Zebra Zea und das Giraffenkind Raffi.Der Zufall will es, dass ein Angriff der Löwen und die pfiffigen Erdmännchen die beiden Herden veranlassen, alte Vorurteile und Gewohnheiten zu überdenken. Zeas und Raffis Herden werden Freunde, obwohl die einen gestreift sind und die anderen Punkte auf ihrem Fell haben.Das Einlassen auf unterschiedliche Kulturen und das Wecken des Interesses am Anderssein sieht man auch im Hort Micheldorf als wichtige Grundlage für die Entwicklung neuer Freundschaften, die vielleicht sogar ein Leben lang halten.Die mitreißende afrikanisch-groovige Musik, faszinierende Tanzeinlagen und vor allem die vielen talentierten jungen Schauspieler begeisterten die zahlreichen Zuschauer.Fotos: Hort Micheldorf