The Great American SongbookKonzertzyklus Teil IDer Begriff „Great American Songbook“ umfasst eine nicht genau festgelegte Anzahl herausragender Songs der amerikanischen Unterhaltungsmusik von den 1930er bis 1960er Jahren. Von „Georgia on my mind“ über „Autumn Leaves“ bis zu „Over The Rainbow“ präsentieren Petra Linecker und Martin Gasselsberger ihre Lieblingsjazzstandards auf ihre ganz persönliche Art und Weise.Die große stilistische Bandbreite, welche den Musikern enorme Flexibilität abverlangt, zeichnet die beiden aus und bietet den Zuhörern ein angenehmes, abwechslungsreiches Konzertprogramm. Die stilgerechten Arrangements, alle aus eigener Feder, lassen genügend Raum für packende Improvisationen und spontane musikalische Entwicklungen. Petra Linecker mit ihrer kraftvollen und höchst wandlungsfähigen Soulstimme und Martin Gasselsberger als ihr einfühlsamer und virtuoser Begleiter ziehen Sie unmittelbar in ihren Bann!

Eintritt: Erwachsene: 16 € | Ermäßigt: Senioren u. Jugend 14 € | Familie: 35 €Kartenreservierung und Info: Margit Huemer | info@schloss-kremsegg.atwww.schloss-kremsegg.at | Musica Kremsmünster | 07583/5247Weitere TermineKonzertzyklus Teil II: So 29.10.2017Konzertzyklus Teil III: So 17.12.2017