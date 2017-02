Superheldinnen gegen Gewalt – One Billion Rising in Kirchdorf

06.02.2017, 14:00 Uhr

Am Valentinstag, dem Tag der Liebenden lädt die Frauenberatungsstelle BERTA in Kirchdorf zum Tanz „One Billion Rising“ ein. Treffpunkt: Dienstag, 14. Februar 2017 um 15 Uhr am Rathausplatz Kirchdorf.

KIRCHDORF (sta). One Billion Rising („Eine Milliarde erhebt sich.“) ist eine weltweite Kampagne am Valentinstag und ein solidarischer Aufruf zur gemeinsamen Beendigung der Gewalt an Frauen und Mädchen. Die „Milliarde“ steht für die statistische Aussage der Vereinten Nationen, dass ein Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden. Die Frauenberatungsstelle BERTA beteiligt sich zum dritten Mal an dieser weltweiten Kampagne.

„Auch in unserem Bezirk sind Frauen und Mädchen mit körperlicher oder psychischer Gewalt, der häufigsten und schwersten Menschenrechtsverletzung, konfrontiert“, sagt Ursula Forster, Leiterin der Frauenberatungsstelle BERTA. „Wir treten ein für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen und Mädchen frei von Gewalt. Mit der Tanzaktion geben wir ein klares Statement im öffentlichen Raum. Wir tanzen, weil Tanz Kraft gibt und Frauen, die durch Gewalt traumatisiert worden sind, über den Tanz zu ihrem Körper zurückfinden können“, so Ursula Forster.Durch das Motto „Superheldinnen gegen Gewalt“ sollen verstärkt Mädchen und Frauen angesprochen, gestärkt und ermutigt werden. „Wir finden, Superheldinnen sind Frauen und Mädchen, die von Gewalt Betroffene unterstützen. Superheldinnen sind Frauen und Mädchen, die sich bei Gewalt Hilfe holen. Superheldinnen sind Frauen und Mädchen, die Gewalt selbst erleben und überleben. Superheldinnen sind Frauen und Mädchen, die sich für ein gewaltfreies Leben engagieren. Und wir finden, Superheldinnen sind alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich für ein friedliches und respektvolles Miteinander einsetzen.“, so Ursula Forster, Leiterin der Frauenberatungsstelle BERTA.Es wird der international kreierte und choreografierte Song „Break the Chain“ getanzt und gesungen. Für spontane Statements steht ein offenes Mikrofon bereit.BERTA ist es ein großes Anliegen und lädt Frauen und Männer zu diesem gemeinsamen Zeichen für Solidarität und friedlichem Miteinander ein, für alle Frauen, die auf der Flucht vor jeglicher Form von Gewalt sind, sei es im familiären, beruflichen oder gesellschaftlichem Umfeld. Werden Sie Superheld/in.Frauenberatungsstelle BERTA, Telefon: 07582 51767, office@frauenberatung-kirchdorf.at