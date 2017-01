Tag der offenen Tür im Theater am Tötenhengst

Das neu sanierte, historische Theaterhaus am Tötenhengst öffnet am Sonntag, den 5. Februar 2017, seine Türen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von den umfangreichen Sanierungsarbeiten zu machen.

KREMSMÜNSTER. Eines der ältesten Häuser in Kremsmünster steht nun der Gemeinde und damit der Bevölkerung, unseren Vereinen und Gästen als besonderes Kultur-, Veranstaltungs-, und Seminarhaus zur Verfügung. Die modernen Adaptierungen, die umfassende Barrierefreiheit, welche mit viel Fingerspitzengefühl in das historische Ambiente eingebettet wurde und der erstmals der Öffentlichkeit zugängliche erste Stock mit beeindruckendem historischen Gewölbe bieten viele Möglichkeiten der Nutzung und damit auch der Zentrumsbelebung.

Eröffnung durch Landeshauptmann Josef Pühringer



Gemeinsame Ausstellung der Kremsmünsterer Schulen

Nach der feierlichen Eröffnung durch Landeshauptmann Josef Pühringer am 4. Februar 2017, öffnet das Theaterhaus am Tötenhengst am Sonntag, den 5. Februar 2017, seine Türen für alle Interessierten.Der Dilettantentheaterverein gibt Einblicke in seine Vereinsarbeit und präsentiert die sanierten, erweiterten und neu gestalteten Theaterräumlichkeiten. Mit dem Kremsmünsterer Kinderchor MP13 wird es mit der Produktion „Flügel hat mein Schaukelpferd“ musikalisch (11 und 15 Uhr).Auf Einladung des Kulturreferates haben sich alle Kremsmünsterer Schulen (VS Markt, VS Kirchberg, VS Krühub, Neue Mittelschule und Stiftsgymnasium Kremsmünster) auf kreative Weise mit der Theaterhauseröffnung beschäftigt. Kostüme aus Verpackungsmaterialien, Bühnenbildmodelle zum Gründungsstück, Gipsmasken, Kostümteile, Requisiten, Guckkastentheater, Collagen und vieles mehr werden als gemeinsame Ausstellung in den erstmals zugänglichen Veranstaltungsräumlichkeiten präsentiert.