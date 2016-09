The Untouchables im Lokschuppm Klaus

The Untouchables, eine der beliebtesten Live-Bands des deutschsprachigen Raums, bestreitet dieses mit einem Best-of ihrer 30-jährigen Bühnengeschichte und einem Lokschuppm-Special. Neben den großen Hits der Untouchables wird ein Teil des Abends den Blues Brothers, der legendären Filmkomödie von 1980, gewidmet.Musikalisches Fundament des jahrzehntelangen Erfolges der Untouchables ist ein Mix aus Stilrichtungen wie R&B, Rock´n´Roll, Soul, Sixties und unglaublicher Interpretationen im Untouchables-Sound. Seit 1986 stehen sie auf der Bühne und ihre Spielfreude ist nach wie vor ungebrochen – und das nach mehr als 2.000 Liveauftritten und zahlreichen TV- und Radiosendungen.Vorverkaufskarten sind auf www.lokschuppm.at oder in den Filialen der Raiffeisenbank Micheldorf zum Preis von 12 Euro erhältlich. Karten an der Abendkassa kosten 14 Euro.