Toller ÖSV Kinderschneetag mit Kathrin Zettel auf der Wurzeralm

22.01.2017, 11:25 Uhr

Nicht nur vom Wetter und den Pistenverhältnissen präsentierte sich die Wurzeralm traumhaft am ÖSV Kinderschneetag.

SPITAL AM PYHRN. Nicht nur vom Wetter und den Pistenverhältnissen zeigte sich die Wurzeralm am ÖSV Kinderschneetag von ihrer besten Seite. Für viele Kinder, die zahlreich mit ihren Eltern gekommen waren, erfüllte sich bei der Pistengerätefahrt oder bei den Freeski-Geländefahrten so mancher Traum.Insgesamt 3000 große und kleine Gäste zeigten sich begeistert von den zahlreichen Erlebnisstationen, die anlässlich des ÖSV Kinderschneetages eingerichtet wurden. Vom Gaudi-Riesentorlauf bis zur Fahrt mit dem Skidoo, von Slalom- und Riesentourlaufkursen bis zu Wellenbahn, Steilkurven und Geschwindigkeitsmessungen und vielem mehr. Das Team der Bergrettung Spital am Pyhrn ermöglichte sogar eine Fahrt im Akja, die Preisverleihung der jungen Skisportler übernahm Ex-Skirennläuferin Kathrin Zettel.

„Ich denke, große wie kleine Gäste waren begeistert von den lustigen Stationen, dem traumhaften Wetter und den herrlichen Pistenbedingungen auf der Wurzeralm“, so Karin Kauder, Marketingleiterin der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.