Trari Trara – der Kinderfasching ist wieder da

Am Sonntag, den 19. Februar 2017, ab 14 Uhr, kommt der Fasching auch in Grünburg an und die „fünfte Jahreszeit“ wird mit dem Kinderfasching eingeläutet.



Am Gemeindevorplatz und im Sitzungssaal der Gemeinde wird den Kleinsten und natürlich auch den Größeren ein tolles Programm geboten. Zur Eröffnung gibt es ein Singspiel der Kindergartenkinder, auch ein spannender Luftballonstart mit anschließender Preisverleihung vom Vorjahr und der lustige Zauberclown Fred Pax stehen am Programm. Stimmung garantiert! Zur Stärkung für alle verkleideten Kinder gibt es von der Feuerwehr Grünburg noch gratis Würstel.