Dem Winter-Blues entkommen

20.12.2016, 19:16 Uhr

Viele Erwachsene, mehrheitlich Frauen, leiden unter "Winterdepression"

KIRCHDORF (wey). Unter Winterdepression versteht man eine saisonal abhängige Depression, die im Herbst beginnt und im Frühjahr endet. Viele Menschen sind davon betroffen, fast ausschließlich Erwachsene, überwiegend Frauen. Typische Symptome sind Antriebslosigkeit, häufiger Stimmungswechsel, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Rückzug oder Heißhunger auf Süßes. Ausgelöst werden diese Symptome durch den Mangel an Licht und deshalb weniger Produktion von stimmungsaufhellenden Endorphinen, zu wenig vom „Glücks-Botenstoff“ Serotonin. Außerdem wird das schlaffördernde Nacht-Hormon Melatonin bei geringen Lichtmengen nicht wirksam gestoppt. So verharrt man in einem schläfrigen Zustand und fühlt sich schlapp.

"Die Gedanken spielen eine große Rolle: Wer sich schon im Vorfeld vor der dunklen Jahreszeit fürchtet, dem fällt es schwerer, ihr etwas Positives abzugewinnen", weiß Psychologin Sigrid Sperrer aus Kirchdorf. Statt sich zurückzuziehen, sollte man soziale Kontakte pflegen und die Zeit bewusst für genussvolle Aktivitäten nützen. "Hilfreich ist regelmäßige Bewegung im Freien, auch wenn die Sonne nicht scheint", so Sperrer.Ihr Tipp, wenn sich der innere Schweinehund nur schwer überwinden lässt: "Denken Sie daran, wie gut Sie sich nach dem Spaziergang fühlen werden, und planen Sie eventuell eine Belohnung ein." Und falls man doch in eine depressive Stimmung verfällt: "Nicht zu lange warten und sich Hilfe holen. Psychologische Beratung kann hier sehr nützlich sein. In manchen Fällen wird ein Arzt auch Medikamente verschreiben."www.selbstwert.at