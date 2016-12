Ehrenring für Peter Paul Lintner

30.12.2016, 18:30 Uhr

Mit unverwechselbarem Federstrich gestaltet der Graphiker und Zeichner Peter Paul Lintner seit 21 Jahren das Titelblatt der NARRENPOST.

MICHELDORF. Die Narrenzunft der Schwarzen Grafen zu Micheldorf bedankte sich dafür in ihrer jüngsten Hauptversammlung mit dem NAZU-MIDO-Ehrenring.Die Narrenpost ist auch heuer wieder ab Jänner in den Trafiken und vielen Geschäften in Kirchdorf und Micheldorf erhältlich und informiert die faschingslaunigen Leser mit einem Augenzwinkern über all das, was sie sonst nie erfahren hätten.