Ein Herz für den kleinen Raphael

23.12.2016, 10:27 Uhr

Lederhosenclub unterstützt das Christkind und spendet 500 Euro

ADLWANG (sta). In den Dienst der guten Sache stellt sich der Adlwanger Lederhosenclub. Die 25 Mitglieder rund um Obmann Richard Weiermeier spenden 500 Euro für die Aktion Christkind der BezirksRundschau und übergeben einen Spendenscheck an Franz Staudinger, Redaktionsleiter der BezirksRundschau Kirchdorf. Mit dem Geld unterstützt wird der zweijährige Raphael Treffler aus Nußbach, der mit einer Gehirn-Fehlbildung auf die Welt gekommen ist und viele Therapien braucht.Seit über 20 Jahren gibt es den Club. "Wir möchten das Brauchtum pflegen und die Tradition der Lederhose erhalten", so Weiermeier. "Wir sind eine gesellige Runde und haben viel Spaß. Mit der Spende wollen wir einen kleinen Beitrag für jene leisten, denen es nicht so gut geht. Uns ist wichtig, dass mit unserer Spende Menschen in der Region unterstützt werden."