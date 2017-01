Kinderball der Kiridorfer Faschingsgesellschaft

Die Freude und Begeisterung für das Faschingsleben, das Verkleiden und allgemein für die 5te Jahreszeit beginnt bereits bei den Kindern.Genau deshalb ist es für uns, die Kiridorfer Faschingsgesellschaft, so wichtig jedes Jahr eine Veranstaltung zu organisieren, die nur den kleinsten "Narren" in Kiridorf und Umgebung gewidmet ist.Viele Spiele, Auftritte der Kiridorfer Jugendgarde und Prinzengarde sowie der Kinder-Tanzgruppe Hi Jump und noch vieles mehr stehen am Programm.

Das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß daran haben. Das viele Lachen, die glücklichen Gesichter und die vielen bunten Kostüme motivieren uns immer wieder aufs Neue.Deshalb auch die Einladung an die Eltern: Verbringt einen abwechslungsreichen Nachmittag mit euren Kindern im Kreise der Kiridorfer Faschingsgesellschaft.Für Getränke, Snacks, Würstel, Kaffee und Kuchen ist natürlich auch gesorgt.Also Kinder übt bereits jetzt den lauten Schrei:ein 3-faches KIRI KIRI - HEI