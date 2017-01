Sternsingeraktion 2017: "Beitrag für eine bessere Welt"

06.01.2017, 16:12 Uhr

Im Schneegestöber und Kälte waren 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kirchdorf/Krems als Sternsinger unterwegs.

KIRCHDORF. Am Dreikönigstag gab es mit allen Beteiligten einen festlichen Gottesdienst, den die Sternsinger gestalteten. Am Ende der Feier überreichten Anna Lena Limberger und Sabrina Ortner, stellvertretend für alle Kirchdorfer Sternsinger, das gesammelte Geld an die Organisatorin, Pastoralassistentin Bernadette Hackl.Mehr als 17.300 Euro gehen dieses Jahr von Kirchdorf an mehr als 500 Projekte der Dreikönigsaktion. Bernadette Hackl dazu: „Das Spitzenergebnis zeigt, dass es den Leuten wichtig ist, einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Die Freude der Menschen beim Besuch der Sternsinger ist dabei eine zusätzliche Motivation. Ein herzliches Danke den Spendern, den Sternsingern, ihren Begleitpersonen, den Köchen und den unterstützenden Eltern.“Fotos: Jack Haijes