Auch die Kleinsten spendeten für den Sozialmarkt Kremsmünster

30.12.2016, 16:10 Uhr

Mit einer Spende für den Sozialmarkt stellten sich kürzlich Kinder des Kindergartens Ried/Traunkreis ein.

RIED/KREMSMÜNSTER. 100 Euro übergaben die Kleinen an die Leitung des Sozialmarkt Tassilo und leisteten damit einen Beitrag für die Versorgung ärmerer Mitmenschen. „Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch bei allen Warenspendern und den Spenden am Aktionstag bedanken“, sagt Monika Felbermayr, die Verantwortliche für den Sozialmarkt in der Bezirksstelle Kirchdorf.