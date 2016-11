"Der Adler Aaron": Hörbücher zu gewinnen!

24.11.2016, 00:00 Uhr

Autor Jonathan Mittermair, gebürtig aus Pettenbach, hat mit "Der Adler Aaron und das geheimnisvolle Erfolgs-Tagebuch" sein zweites Buch veröffentlicht.

Drei Hörbücher zu gewinnen!

PETTENBACH (wey). Die Geschichte soll Kindern ab fünf Jahren helfen, mithilfe der mentalen Technik des Erfolgs-Tagebuch-Schreibens Selbstbewusstsein aufzubauen und zu stärken. Mittlerweile ist das Buch auch als Hörbuch erschienen und ins Englische übersetzt worden. Wer es heuer beispielsweise zu Weihnachten verschenken möchte, erhält es zum Preis von 19,90 Euro beim Infoladen in Kirchdorf, bei "Rundherum" in Pettenbach, bei Skribo in Kremsmünster und auf www.adleraaron.com.Die BezirksRundschau verlost drei Hörbücher von "Adler Aaron". Mitspielen kann man bis einschließlich. Einfach die untenstehende Frage beantworten. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip gewählt.