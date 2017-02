Eine Ära geht zu Ende

10.02.2017, 09:00 Uhr

Oberösterreichs Landeshauptmann Pühringer tritt nach 22 Jahren ab.

OÖ (sta). Neuer Landeshauptmann wird Thomas Stelzer. "Es ist eine große Aufgabe, eine riesen Verantwortung und ich habe großen Respekt davor. Aber ich werde mich mit viel Mut dieser Aufgaben annehmen.“, so der bisherige Landeshauptmann-Stellvertreter. "Er ist genau der richtige Mann", so Pühringer, der am 1. April 2017 beim Landesparteitag seine Position niederlegt und Stelzer zum Parteichef gekürt wird.Neues Gesicht im Team Stelzer ist Christine Haberlander (35), die Landesrätin für Gesundheit, Bildung und Frauen wird.