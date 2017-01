Feuerwehrschilauf 2017 der Garstner Feuerwehren

22.01.2017, 23:57 Uhr

Nicht nur im Einsatz „freiwillig, schnell, professionell“, auch beim Schifahren pflegen die Garstner Feuerwehren die Kameradschaft. Im Jahr 1979 entstand die Idee eine gemeinsame Schimeisterschaft auszutragen. Heuer versammelten sich die Florianis bereits zum 37. Mal auf der Piste. Der Riesentorlauf fand am 22. Jänner 2017 in Spital am Pyhrn auf der Wurzeralm statt. Unterstützt wurde das Organisations-Team beim Rennen vom ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn, welcher für die Zeitnehmung und einen super Lauf im Hahnlgraben sorgte. Der Wettergott meinte es dieses Mal sehr gut, es gab strahlenden Sonnenschein und traumhaften Schnee. Von den 127 Starterinnen und Startern, schaffte es nur einer nicht ins Ziel. Das Erfreulichste dabei ist, dass sich kein Läufer verletzt hat. Die Tagesbestzeit holte sich Kralik Tobias mit einer sensationellen Bestzeit von 35,36 Sekunden, er ließ alle Konkurrenten hinter sich. Der Mannschaftssieg ging an die Feuerwehr Sand, gefolgt von den Feuerwehren Schwaming, Oberdambach, Garsten und Saaß. Die Siegerehrung fand, im Beisein des Garstner Bürgermeisters Mag. Anton Silber und den beiden Vizebürgermeistern Hermann Oberaigner und Peter Hrubant, im Gasthaus Weidmann statt.Tagesbestzeit Herren:Kralik Tobias FF Schwaming, 35,36 Sek.Tagesbestzeit Damen:Schweiger Ines FF Garsten, 38,60 Sek.Mannschaft:1 Feuerwehr Sand 4:41,652 Feuerwehr Schwaming 4:46,853 Feuerwehr Oberdambach 4:49,684 Feuerwehr Garsten 4:52,295 Feuerwehr Saaß 5:09,34