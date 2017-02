"Hinter jedem Account steht auch ein Mensch"

14.02.2017, 18:20 Uhr

Soziale Medien sind für viele Menschen nicht mehr wegzudenken, bergen aber so manche Gefahr.

BEZIRK. So praktisch die internetbasierte Kommunikation ist, sosehr ist sie mit Tücken behaftet. Cybermobbing, Sexting etc. sind allgegenwärtig, vor allem junge Menschen sind betroffen. Entscheidend ist, Medienbewusstsein zu entwickeln und zu schulen, um Gefahren zu umgehen und Chancen optimal zu nützen. Das ist auch das Anliegen des Safer Internet Day, der am 7. Februar begangen wurde.Patricia Groiß-Bischof, Medienpädagogin für den Verein 4YOUgend des Landes OÖ, weiß um die Risiken im Zusammenhang mit digitaler Kommunikation. Beim Cybermobbing werde das Demütigen und Beleidigen anderer durch Distanz und Anonymität vereinfacht. „Es ist einfacher, jemanden zu beschimpfen, wenn ich ihm dabei nicht in die Augen schauen muss“, so Groiß-Bischof. "Man muss aber daran denken, dass hinter jedem Whatsapp-Account auch ein Mensch steht", ergänzen Gerald Greimel und Reinhard Menneweger vom Bezirkspolizeikommando. Die beiden sind gemeinsam mit zwei Kolleginnen in heimischen Schulen unterwegs. Im Rahmen des Projekts "Click & Check" informieren sie Kinder, Eltern und Lehrer über einen verantwortungsvollen Umgang mit Handy und Internet. Heuer sind sie in 22 Klassen der 7. und 8. Schulstufe im Einsatz. "Wir versuchen den Kindern zu zeigen, was erlaubt und was verboten ist", sagt Greimel. Es geht etwa um das Bekanntgeben von Daten, das Verbreiten von Bildern und um die richtige Internetrecherche.Greimel und Menneweger orten aber nicht nur beim zu sorglosen Surfen der Kinder Probleme, sondern auch beim Nicht-Wissen vieler Erwachsener. Daher ist ihnen die Bewusstseinsbildung ein besonderes Anliegen. "Viele Eltern sind total ahnungslos, was durch soziale Medien auf ihre Kinder einwirkt, weil sie selbst nie damit konfrontiert waren", sagen die beiden. Ihr Appell: "Erwachsene müssen Kinder im Internet begleiten und selbst ein gutes Vorbild sind."