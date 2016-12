HIWU Bergbahnen: "Wir wollen näher an unsere Kunden"

20.12.2016, 19:10 Uhr

Das Team der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen lud auch heuer zum Saisonstart-Get-Together.

SPITAL (wey). Schon seit einigen Jahren laden die Bergbahnen zum Saisonauftakt ein, um das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen und Neuerungen zu präsentieren. Im ArenaTreff bei der Wurzeralm-Talstation hieß Vorstandsdirektor Helmut Holzinger nebst Hoteliers und Gastronomen unter anderem Skischul-Chef Peter Grubelnik und Skivereins-Obmann Günther Sulzbacher willkommen.Gut fünf Prozent weniger Besucher mussten Höss und Wurzeralm in der vergangenen Saison hinnehmen. "Der letzte Winter war nicht einfach", räumt Helmut Holzinger ein. "Dennoch haben wir besser abgeschnitten als manche andere Region, in der wir tätig sind. Am Ende haben wir eine schwarze Null geschafft." Heuer gibt es wieder einige Neuerungen – unter anderem gratis WLAN im Skigebiet. "Wir wollen unsere Gäste besser kennenlernen, um entsprechende Marketingmaßnahmen setzen zu können", so Holzinger. Nach Weihnachten wird auch die innovative "Membercard" ihren Testbetrieb aufnehmen. Die ersten Partner sind an Bord. Auch mit diesem Produkt will man die Beziehung zum Kunden intensivieren. So ist geplant, dass man künftig etwa das Skiticket oder Bargeld aufbuchen kann. Das ganze Jahr hindurch sollen Gäste in Zukunft von der Karte profitieren. "Sie sollen einen Mehrwert haben und öfter in die Region kommen", sagt der Vorstandsdirektor.