Hotel & Gastro Golf-WM: Top-Gastronomen schwangen die Golfschläger

28.09.2016, 13:38 Uhr

Am 27. September ging am Golfplatz Windischgarsten Pyhrn-Priel die beliebte Hotel & Gastro Golf-Weltmeisterschaft in ihre achte Runde.

PYHRN-PRIEL. 120 Teilnehmer, darunter eine Vielzahl an Top-Gastronomen und Hoteliers aus dem In- und Ausland, tauschten dabei Kochlöffel und Terminplan gegen Golfschläger und Golfbag.Mit dabei im Kampf um den beliebten Weltmeistertitel der Hotellerie und Gastronomie waren Reinhard Stocker von der Red Bull Gastro, Christoph Dilly, Andreas Goldberger und Hotelier und Tormann-Legende Friedl Koncilia. Grill-Vizeweltmeister Franz Kupetzius ließ sich das Event ebensowenig entgehen.Den Weltmeistertitel bei den Damen sicherte sich Roberta Holzer aus Knittelfeld vom Golfclub Murtal. Weltmeister bei den Herren wurde Marcel Josef Wagner aus Graz vom Golfclub Murhof. Die Sonderwertung "Nearest to the pin" gewannen Christoph Dilly und Andrea Grestenberger. Dilly Christoph erspielte sich bereits zum zweiten Mal ein Hole in One.Ihr gebührendes Finale fand die 8. Hotel & Gastro Golf-WM bei einem Galaabend mit Siegerehrung im Dilly Resort. Ein regionales Gourmet-Menü mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten aus Küche und Keller sorgte für einen gelungenen Ausklang der kulinarischen Golfpartie.Nach der erfolgreichen Veranstaltung steht der Termin für das nächste Jahr bereits fest: Die 9. Hotel & Gastro Golf-WM findet am 26. September 2017 statt.Fotos: regionalinfo24.at