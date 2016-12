Kreativmarkt: 1000 Euro für den guten Zweck

02.12.2016, 12:25 Uhr

Die Besucher spendeten so 930 Euro, die vom Kreativmarkt-Team auf 1000 Euro aufgerundet wurden. Voller Stolz wurde das Geld von Niklas und Johannes an die Familie übergeben, welche sehr von dem Engagement der Jungs berührt war. Da die Sorgen ohnehin schon groß genug sind, kann bei den laufend anfallenden Zusatzkosten die finanzielle Unterstützung gut gebraucht werden.„Das Beeindruckende an dieser Aktion für mich war, dass die beiden Jungs selbst die Idee hatten zu helfen und das auch persönlich umgesetzt haben. Gemeinsam, mit etwas Unterstützung ihrer Eltern, Großeltern und Freunde, ist ihnen das toll gelungen. Ich möchte den beiden auf diesem Weg nochmals sehr herzlich für diese Aktion danken. Ich war und bin wirklich sehr beeindruckt", so Andreas Winterleitner.