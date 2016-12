10.12.2016, 16:18 Uhr

Unbestimmten Grades wurde ein Mann aus Bad Hall am 10. Dezember bei einem Unfall in Wartberg an der Krems verletzt.

WARTBERG/KREMS. Laut Polizeiangaben fuhr der Mann um 09:35 Uhr auf der L554 Richtung Wartberg. Dabei übersah er, dass der vor ihm fahrende Paketwagen, der von einem Mann aus Micheldorf gelenkt wurde, nach links in eine Gemeindestraße einbog. Der Bad Haller überholt den Postzusteller und prallte gegen das linke, vordere Eck des VW Caddy. Dadurch fuhren beide Fahrzeuge links auf eine Böschung und kamen schließlich rechts von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von der FF Wartberg geborgen werden. Die L 554 war während der Aufräumarbeiten für eine Stunde zur Gänze gesperrt.