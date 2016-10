Neuer Vorstand beim Leonhardirittkomitee Pettenbach

03.10.2016, 14:54 Uhr

Traditionsgemäß findet am 29. September, dem sogenannten Michaeli-Tag, die erste Sitzung des Leonhardiritt-Komitees in Pettenbach statt. An diesem Tag wurde ein neuer Vorstand gewählt.

PETTENBACH. Nach 20 Jahren als Obmann stellte Franz Aitzetmüller sein Amt zur Verfügung. Zum neuen Obmann wurde Johann Lindinger gewählt, der bisher die Funktion des stellvertretenden Obmannes inne hatte. Zum Stellvertreter wurde David Weigerstorfer bestellt.Der Leonhardiritt von Pettenbach nach Heiligenleithen wird in seiner Tradition seit 85 Jahren durch das Pettenbacher Komitee hochgehalten. In diesem Jahr findet der Ritt direkt am Fest des hl. Leonhard am 6. November statt. Die Rittmesse wird vom Abt des Benediktinerstiftes Admont, Bruno Hubl, zelebriert. Dieser stammt aus der Pettenbacher Pfarre Magdalenaberg.Fotos: Georg Neuhauser