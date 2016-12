06.12.2016, 16:02 Uhr

die Lauterbacher Florianijünger konnten das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) in Empfang nehmen.Der Citroen Jumper wurde bei der Firma Müller in St.Konrad bestellt und von der Firma ATOS in Rutzenmoss aufgebaut.Das MTF dient als Einsatzleitstelle, Mannschaftstransportfahrzeug undmit dem Wechselsystem im Kofferraum kann man auch kleinere Einsätze bewältigen.