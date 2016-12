Noch schneller in die Zukunft

23.12.2016, 10:32 Uhr

Breitbandförderung: Sechs Millionen für neue Glasfaseranschlüsse für Pflichtschulen.

BEZIRK (sta). Sechs Millionen Euro möchte das Land Oberösterreich in den nächsten drei Jahren in den flächendeckenden Breitband-Ausbau in Pflichtschulen investieren. Von den 27 Volksschulen im Bezirk Kirchdorf verfügen bereits fünf über eine Glasfaseranbindung, von den neun Neuen Mittelschulen, ebenfalls fünf. Noch keine schnelle Anbindung haben hingegen die 200 Schüler der IT-Neuen Mittelschule in Kirchdorf. Direktor Hannes Grufeneder: "Als Schule mit IT-Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit jeglicher Form des digitalen Lernens für uns von großer Bedeutung. Für uns stellt das e-Learning ein Kernanliegen modernen Lernens dar. Das erfordert natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen in der EDV-Ausstattung. Daher ist die Initiative des Landes zur Modernisierung der Internet-anbindung sehr zu begrüßen. Lernmaterialien von Schulbüchern über online verfügbare Filme und Videos bis hin zu online-Lernprogramme sind Motivation für die Schüler, aber auch eine große Unterstützung für die Arbeit der Lehrkräfte." ÖVP-Landeshauptmann Stellvertreter und Bildungslandesrat, Thomas Stelzer: "Die Digitalisierung kommt nicht auf uns zu, sondern wir sind mitten in ihr drin. Unser Anspruch muss sein, vom Anwender zum Mitgestalter und Entwickler zu werden. Auch wenn viele Schulen in Oberösterreich bereits gut ausgestattet sind, müssen wir das ultraschnelle Internet flächendeckend in die Schulen bringen, um künftig unseren Schülern die besten Rahmenbedingungen gewährleisten zu können."SPÖ-Gemeinde-Referentin Birgit Gerstorfer: "Die Digitalisierung ist längst Realität, aber noch nicht in allen Klassenzimmern angekommen. Es darf nicht sein, dass die Schulen den Lebensrealitäten der Schüler hinterherhinken." Alle oberösterreichischen Pflichtschulen haben Internet. Etwa ein Drittel davon, einen schnellen Glasfaseranschluss.