Partyfass in Micheldorf vor der Pleite?

29.01.2017, 11:11 Uhr

Kirchdorf an der Krems: Partyfass | Kuriose Szenen spielen sich derzeit in Micheldorf in Oberösterreich ab. Das Partyfass, ein Treffpnkt für Junge und Partysuchende, steht offensichtlich kurz vor der Pleite!Wie nun in Erfahrung gebracht werden konnte, steht es um das Partyfass nicht gut. Mehrere Monatsmieten schuldet die Mokrejs Gastro GmbH (die Betreibergesellschaft des Partyfasses) dem Vermieter Herrn Günther Gösweiner, der mit Diskotheken bisher keine guten Erfahrungen gemacht hat.

Weiters behängen beim Bezirksgericht Kirchdorf an der Krems, von einem anderen Gläubiger, mehrere Exekutionsverfahren gegen das Partyfass und steht auch hier der Gerichtsvollzieher in den Startlöchern. Mittlerweile wurden auch die Gewerbeberechtigungen gepfändet, samt anderen Exekutionsarten gegen das Partyfass bewilligt und vollzogen. Bei einer Kontopfändung des Bezirksgerichtes Kirchdorf an der Krems konnten gerade einmal 3 Euro gepfändet werden.Auch das Finanzamt musste schon mit Polizeieinsatz eine Kasspfändung direkt im Lokal durchführen, um an ihr berechtigtes Geld zu kommen.Der Geschäftsführer der Mokrejs Gastro GmbH, Herr Michael Mokrejs versucht zu beschwichtigen und sieht keine Zahlungsunfähigkeit seines Unternehmens. Nach unseren Informationen wird jedoch von Gläubigerseite ein Konkursantrag gegen das Partyfass angedacht.