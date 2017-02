Pkw-Lenkerin baut Unfall und muss aus Fahrzeg geschnitten werden

11.02.2017, 10:23 Uhr

Im Pkw wurde eine junge Lenkerin aus Steinbach an der Steyr bei einem Verkehrsunfall am 10. Februar in Molln eingeklemmt.

MOLLN. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau auf der Haunoldmühl Landesstraße mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb in einer Senke am Dach liegen. Während sich der Beifahrer aus Molln selbst aus dem total beschädigten Wrack befreien konnte, wurde die Lenkerin eingeklemmt. Die FF Molln rückte mit fünf Fahrzeugen und 50 Mann zur Unfallstelle an und schnitt die Lenkerin aus dem Wrack. Die Lenkerin sowie der Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Kirchdorf eingeliefert.