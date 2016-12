Punschgenuss und Autofahren vertragen sich nicht: lieber 40 Mal mit dem Taxi fahren

04.12.2016, 00:00 Uhr

Die Polizei verschärft in der Vorweihnachtszeit die Alkohol-Kontrollen.

BEZIRK (wey). Weihnachtsfeiern und der Besuch am Punschstand gehören für viele in der Adventzeit dazu. Wenn man danach ins Auto steigt, kann das fatale Folgen haben. „2015 war jeder 17. Verkehrstote in Österreich Opfer eines Alkoholunfalles", erklärt Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). In Oberösterreich zählte das KFV 409 Alkoholunfälle, bei denen 515 Menschen verletzt und drei Personen getötet wurden. Felber warnt: "Bei 0,5 Promille ist die Unfallgefahr doppelt so hoch, mit 0,8 Promille fünfmal höher als nüchtern.“ Das Problem beim Punsch: Im Gegensatz zu Bier oder Wein wird das Getränk individuell zusammengemischt. "Es ist schwer einschätzbar, wieviel zuviel ist", so Reinhard Menneweger, Stellvertreter des Bezirkspolizeikommandanten und Leiter des Einsatz- und Verkehrsreferats. "Auch der hohe Zuckergehalt ist tückisch. Viele glauben, ein Punsch spielt keine Rolle, aber das ist ein Trugschluss." Die 0,5 Promille-Grenze, die als gesetzlich erlaubte Höchstgrenze für Alkohol am Steuer gilt, ist schnell erreicht. Menneweger appelliert auch an die Lenkergruppen, die unter die 0,1-Promillegrenze fallen, also etwa Lkw-Fahrer oder Probeführerscheinbesitzer: "Ein paar Schluck können zuviel sein."

3300 Alkoholkontrollen

800 Euro Mindeststrafe

zur Sache

"Alkohol am Steuer ist das ganze Jahr hindurch ein Thema, auch bei den Verkehrskon-trollen", erklärt Bezirkspolizeikommandant Franz Seebacher. Bis 30. November führte die Exekutive 3300 Alkoholkontrollen im Bezirk durch. 2016 gab es in der Region ein Viertel weniger Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war. Trotzdem mussten bislang 90 Personen den Führerschein abgeben. "Im Dezember werden noch massive Kontrollen folgen", warnt Seebacher und signalisiert, dass man "auch einmal mit einem Planquadrat etwas machen werde". Reinhard Menneweger ergänzt: "In nächster Zeit muss jeder Lenker überall damit rechnen, dass wir Alkovortests durchführen, auch wenn es keinen Verdacht gibt. Als Lenker muss ich mich entscheiden: Trinke ich Punsch oder fahr ich mit dem Auto. Die Strafen sind entsprechend hoch."Die Mindeststrafe bei 0,8 Promille Alkohol im Blut – und das kann nach zwei Gläsern Punsch bereits der Fall sein – liegt bei 800 Euro und einem Monat Führerscheinentzug. "Wenn man davon ausgeht, dass eine Taxifahrt im Schnitt 20 Euro kostet, könnte man sich also 40 Mal ums gleiche Geld nach Hause fahren lassen", so Menneweger. Verweigert ein Lenker den Alkotest, wird automatisch der höchste Alkoholisierungsgrad von 1,6 Promille angenommen, und auch das Strafmaß richtet sich danach. Franz Seebacher spricht weitere Folgen an: "Für die meisten ist gedanklich das größte Problem, den Führerschein abzugeben und Strafe zu zahlen. Ganz anders schaut es jedoch aus, wenn es zu einem Unfall kommt, möglicherweise sogar mit Personenschaden. Das wird von den Leuten total unterschätzt. Damit kann man sich sein Leben ruinieren."Einen Schwerpunkt setzen auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die AUVA. Mit Plakaten appelliert man an das Verantwortungsbewusstsein der Oberösterreicher und rät, das Auto am Tag der Weihnachtsfeier stehen zu lassen. In OÖ wurden 12.400 Plakate an Unternehmen verteilt.