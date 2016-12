Rotes Kreuz bietet auch 2017 wieder Reisen mit Betreuung

10.12.2016, 12:32 Uhr

Ein Reisegutschein ist das ideale Geschenk zum Weihnachtsfest – Gut betreut durch Fachpersonal des Roten Kreuzes

KIRCHDORF. Sie verreisen gerne, haben aber wegen einer körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkung Bedenken dies zu tun? Dann sind Sie beim Betreuten Reisen des Roten Kreuzes genau richtig. Eine rundum-Betreuung durch Fachpersonal am Urlaubsort gibt Ihnen die Sicherheit für einen unbeschwerten Aufenthalt. Diplomkrankenschwestern, Altenpflegerinnen und bei Flugreisen ein Arzt sorgen für Ihre Sicherheit.

Qualifiziertes Personal unterstützt bei körperlicher Einschränkung

Nicht weniger als 32 Angebote wird es 2017 geben, von sechs Tagesfahrten zum Kennenlernen bis zu einwöchigen Reisen in Österreich, aber auch nach Italien, Kroatien, Slowenien, Spanien und Griechenland. Neue Ziele sind Natz bei Brixen, Achensee, Sardinien und der Kalterersee.Ein Reisegutschein für das Betreute Reisen von einem Angehörigen wäre doch ein nettes Geschenk zum Weihnachtsfest oder zu einem anderen Anlass.Bei allen Reisen lernen Sie in geselliger Runde fremde Orte kennen und werden dabei von einem erfahrenen Team betreut. Hilfe beim Ankleiden, Duschen, bei Mahlzeiten und bei den Ausflügen ist jederzeit möglich. Wenn notwendig, werden auch Pflegeleistungen übernommen. Bei Flugreisen ist auch ein Arzt mit dabei.Eine geschulte Rotkreuz-Betreuerin besucht Sie vor der Reise und klärt in aller Ruhe alle Fragen zu Betreuungsaufwand und Organisation. Das Land unterstützt auf Antrag Bezieher niedriger Einkommen.Dieerhalten Sie in der Bezirksstelle Kirchdorf des Roten Kreuzes, Krankenhausstraße 1, Tel. +43/7582/63581-24.