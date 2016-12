Schnell einen Pass besorgen

05.12.2016, 09:56 Uhr

"Wir rechnen im kommenden Jahr mit etwa 8000 neuen Anträgen. In einem 'normalen' Jahr werden etwa 5000 neue Pässe ausgestellt." Mit Juni 2006 wurden die Sicherheitspässe mit Chip eingeführt. Die Gültigkeit endet 2016. Im Jahr 2012 wurden auch die Kinderpässe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestellt. Diese laufen ebenfalls in den nächsten Monaten ab.Vor allem in den Monaten März bis Juli wird es im kommenden Jahr zu einem großen Andrang und längeren Wartezeiten kommen. "Wir empfehlen schon jetzt die neuen Pässe zu beantragen. Zur Reduzierung von Wartezeiten besteht die Möglichkeit einer online-Terminvereinbarung. In 15 der 23 Gemeinden des Bezirkes kann man die Passanträge auch über das Gemeindeamt abwickeln", sagt Isolde Rogl von der Bezirkshauptmannschaft.Die Ausstellung eines neuen Passes dauert derzeit maximal fünf Arbeitstage. Man benötigt dazu den alten Pass und ein aktuelles Foto. Die Kosten betragen 75,90 Euro, die Zustellung erfolgt per Post. "Wichtig ist es auch, sich vor Reiseantritt über die geltenden Einreisebestimmungen zu informieren. Bei Fahrten nach Deutschland, Italien, Kroatien oder Ungarn, darf der Reisepass bis zu fünf Jahre abgelaufen sein. Andere Länder wiederum verlangen, dass er noch sechs Monate nach Reiseende Gültigkeit besitzt", so Rogl.