Sechs Monate bedingt für Ex-Gemeinderat

17.01.2017, 14:20 Uhr

Ehemaliger Kremsmünsterer Kommunalpolitiker zeigt sich nur zum Teil geständig.

KREMSMÜNSTER (sta). Im Oktober fing der Kremsmünsterer am Adlwanger Kirtag mit einem Betreiber eines Kebapstandes Streit an. Er geriet dabei angeblich so in Rage, dass er die Glasscheibe des Standes zerschlug. Auch zu Handgreiflichkeiten mit Polizisten soll es laut Anklage gekommen sein. Bis zu drei Jahre Haft drohten dem ehemaligen FPÖ-Kommunalpolitiker bei Prozessbeginn. Der bisher unbescholtene Bürger zeigte sich teilweise geständig. "Den versuchten Widerstand gegen die Polizisten stritt der Mann ab. Bei der Sachbeschädigung zeigte er sich aber geständig und hat Wiedergutmachung angekündigt", so Christoph Mayer vom Landesgericht Steyr. Das nicht rechtskräftige Urteil lautete: sechs Monate bedingt.