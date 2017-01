Stiftsgymnasium Kremsmünster: Schulsport direkt vor der Haustür

29.01.2017, 11:18 Uhr

Das Stiftsgymnasium Kremsmünster wurde 2017 als einzige allgemeinbildende höhere Schule Oberösterreichs vom Bund mit dem "Schulsportsiegel in Gold" ausgezeichnet.

KREMSMÜNSTER. Die Lage des Kremsmünsterer Stiftsgymnasiums ist für eine höhere Schule wohl einmalig: Das Schulgebäude liegt mitten im Grünen und ab April 2017 wird es sich sogar „mitten im Bunten“ befinden – denn es wird dann rundherum von der Landesgartenschau umgeben sein.Diese Besonderheit wurde und wird von Lehrkräften und Schülern von jeher erkannt und gut genutzt. In kaum einer anderen Schule verbringen die Kinder sowohl in den Pausen als auch im Unterricht so viel Zeit im Freien. Das gilt naturgemäß ganz besonders für den Sportunterricht. Nicht nur im Sommerhalbjahr gibt es rundum Möglichkeiten in der weitläufigen Parklandschaft, den Mehrzweck- und Fußballplätzen, dem Schwimmbad oder dem Doppelbeachvolleyballplatz. Auch im Winter und bei kältesten Temperaturen wird Sport im Freien angeboten. Einen Meter vor der Schultüre kann man bereits die schuleigenen Langlaufski anschnallen und lossprinten. Von einer anderen Türe des Gymnasiums geht man zehn Meter, bevor man sich die Eislaufschuhe anziehen oder eine Eisstockpartie am zugefrorenen Wassergraben beginnen kann – wie vor ca. 150 Jahren Anton Bruckner. Auch dafür werden die Sportgeräte von der Schule zur Verfügung gestellt.Natürlich ist man aber auch für Schlechtwetter mit einer Ballspielhalle, einem Gymnastikraum und dem nagelneuen großen Turnsaal bestens gerüstet.Fotos: Stiftsgymnasium Kremsmünster