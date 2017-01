Tödlicher Unfall auf der Pyhrnautobahn

25.01.2017, 14:21 Uhr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der A9, Gemeinde Micheldorf, in Fahrtrichtung Graz.

MICHELDORF. Für einen 42-jährigen Autofahrer aus Kroaten kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei meldet, hielt am 24. Jänner 2017, gegen 19.40 Uhr, ein 36-jähriger Lkw-Lenker aus Kroatien sein Sattelzugfahrzeug aufgrund von Problemen mit der Gangschaltung am Pannenstreifen an. Danach fuhr er offenbar vom Pannenstreifen weg und lenkte sein Sattelfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Der 42-Jährige Autofahrer fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Sattelzugfahrzeuges auf und erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.Ein beim Lkw-Lenker durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Dem 36-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Die Tachografenscheibe des Sattelzugfahrzeuges wurde sichergestellt.