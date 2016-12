Traktorlenker im Gleinkersee ertrunken

20.12.2016, 18:49 Uhr

Zu einem tragischen Traktorunfall kam es am 20. Dezember 2016 in Roßleithen. Ein 74-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

ROSSLEITHEN. Der 74-Jährige war laut Meldung der Polizei gegen halb elf Uhr vormittags gemeinsam mit seinem 52-jährigen Freund am Gleinkersee-Rundwanderweg mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei kam er mit seinem Schmalspurtraktor ins Rutschen und stürzte mitsamt Traktor über eine steile Böschung in den vereisten Gleinkersee. Der Traktor überschlug sich mehrmals, brach durch das Eis und kam im See zum Liegen. Dabei wurde der 74-Jährige Lenker offensichtlich aus dem Traktor geschleudert und unter der Eisdecke eingeschlossen. Der 52-Jährige und ein weiterer 51-jährige Zeuge versuchten noch den Mann zu retten, leider ohne Erfolg. Feuerwehrtaucher bargen den 74-Jährigen gegen 12.15 Uhr aus dem See.