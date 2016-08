1. Hirschloser Turnier am Bogenparcours Brunnental

29.08.2016, 21:33 Uhr

178 Starter aus OÖ, NÖ, der Stmk, dem Burgenland und dem benachbarten Bayern konnten bei herrlichstem Wetter, die Strapazen eines 40 Ziele Turniers auf sich nehmen.Schon am frühen Morgen war die Stimmung super, war doch jeder gespannt auf den Neuen Kurs.Sieben Stunden und hohe Temperaturen forderten die Schützen. Obwohl durch die Sektion Brunnental 2 Fix-Laben eingebaut waren, entschlossen Sie sich auch mit 2 Mobilen Laben die Schützen mit genügend Flüssigkeit zu versorgen.Die Strapazen waren groß, und trotzdem waren alle Sieger über sich selbst und belohnten sich nach dem Parcours mit einem kühlen Getränk und einer Portion Grillschwein.Egal wohin man hörte, kam Lob und Gratulation an die Sektion Brunnental für die super Veranstaltung.Auch Vizebürgermeister Harald Fallend nannte in seinen Worten den großen Wert der Sektion und des Parcours Brunnental für die Gemeinde und den gesamten Tourismusraum Pyhrn-Priel.Alle Sieger erhielten den Preis aus der Hand des Vizebürgermeisters.

Ich als Sektionsleiter kann nur DANKE sagen.Danke an mein Team ohne dem die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre, an die Starter und alle Betriebe die uns im Vorfeld unterstützten.Ergebnisliste:In der GruppeMini (alle Bogenklassen ohne Compound und keine Geschlechtertrennung)1. SCHWARZ Lukas Sektion BrunnentalSchüler (alle Bogenklassen ohne Compound und keine Geschlechtertrennung)1. MEHLIG David BSV Kremstal2. THURNER Claudia BSV Riedersbach3. GEIER Moritz UBSV GrünauBlankbogen Jugend weiblich1. RÜTERSHOFF Susanne BSV OffenhausenBlankbogen Jugend männlich1. MEHLIG Niklas BSV NussbachBlankbogen Allgemein weiblich1. BURGHOFER Sabine BSV Nussbach2. MARGESIN Petra BSV Nussbach3. HUMMENBERGER Sandra hotspot trophy BogensportBlankbogen Allgemein Herren1. WOLKERSTORFER Günther BSV Helfenberg2. SCHWAMBORN Manfred hotspot trophy Bogensport3. WEINZIERL Christian BSV OffenhausenBowhunter Recurve Jugend weiblich1. WEINZIERL Nicole BSV Offenhausen2. EDER Marion BSV Kremstal3. MEINDLHUMER Elena BSV OffenhausenBowhunter Recurve Jugend männlich1. NUSSBAUMER Florian BSV Offenhausen2. MEHLIG Julian BSV KremstalBowhunter Recurve Allgemein weiblich1. DUBSKY Beate BSV Riedersbach2. GÖTZENDORFER Margarete UBSV Grünau3. ZEISELBERGER Daniela Lion BHCBowhunter Recurve Allgemein männlich1. SCHÄFER Rüdiger 1. FC Passau Raberholzschützen2. FEIZLMAIR Walter 3D Bogensport Haag3. KLEIN-WEINBERGER C. HausruckparkLangbogen Allgemein weiblich1. PITSCHMANN Doris 3D Bogensport Haag2. PIESINGER Alexander BSV Kremstal3. NÖHAMMER Elisabeth BSA TernbergLangbogen Allgemein männlich1. Plank Fred BSC Ennstal2. PITSCHMANN Martin 3D Bogensport Haag3. HAIDER Erich BSV Stoneface ArcheryPrimitivbogen Allgemein weiblich1. ULLMANN Anita UBSC Sandgrube PregartenPrimitivbogen Allgemein männlich1. ILCHMANN Oliver2. ULLMANN Harald UBSC Sandgrube Pregarten3. SCHWAB Johann BSV KremstalCompound Mini (keine Geschlechtertrennung)1. STEINER Julian Sektion Brunnental2. MEINDLHUMER Emma BSV OffenhausenCompound Schüler (keine Geschlechtertrennung)1. THURNER Christina BSV RiedersbachCompound Jugend männlich1. SKLARSKI Simon BSV Kremstal2. SCHÄFER Simon 1.FC Passau Raberholzschützen3. GEGENLEITHNER S. BSCMCompound Allgemein weiblich1. MÖRTENBÖCK Nicole BSV Stoneface Archery2. GEGENLEITHNER Yvonne BSCM3. STEINER Nicole Sektion BrunnentalCompound Allgemein männlich1. KÄFER Klaus Club Naturaktiv2. ULZ Fabian BSC Ennstal3. HINTENAUS Ralph ASKÖ LuftenbergSonderschuss zugunsten der Debra Austria (Schmetterlingskinder)Je eine Saisonkarte für die Sektion BrunnentalKÄFER KlausMARGESIN Hans PeterTombola unter allen StarternJe ein Gutschein JUFA Pyhrn Priel Spital am Pyhrn für ein Abendbuffet für 2 PersonenSCHWARZ LukasHUMMENBERGER Sandra1x 50 € Wertgutschein Pyhrn-PrielSCHWAMBORN ManfredJe 1 3D TierSCHWARZ LukasKÖCHL AlexanderPITSCHMANN Doris