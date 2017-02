08.02.2017, 08:22 Uhr

Seriensieger Klaus/Steyrling konnte endlich besiegt werden

VORDERSTODER (sta). Am 4. Februar 2017 fand auf der Sportanlage der Union Raika Vorderstoder das 10. Eisstockturnier der Pyhrn-Priel Gemeinden statt.Diesmal kämpften acht Moarschaften um den begehrten Wanderpokal. Neben Kampfgeist und Siegeswille der Teilnehmer, überwog aber der Spaß den sie dabei hatten.Die Seriensieger aus Klaus/Steyrling mussten sich diesmal mit dem zweiten Platz zufrieden geben und der Moarschaft aus Hinterstoder beim Abholen des Siegerpokals den Vortritt lassen. Ging für die Moarschaft aus Klaus/Steyrling diesmal eine Serie zu Ende so konnte sich das Schlusslicht des letzten Jahres, Spital am Pyhrn, im Kampf um das Knackerkranzl wiederum behaupten.