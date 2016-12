Biathlon-Langlaufarena Pyhrn-Priel-Rosenau ging unter neuer Führung in Betrieb

09.12.2016, 19:37 Uhr

Zwei Sportverbände und Tourismusverband arbeiten oberösterreichweit einzigartig zusammen

Oberösterreichweit einzigartige Zusammenarbeit

Frühzeitige Öffnung

Tatkräftige Unterstützung

ROSENAU. Langlaufen in der Biathlon-Langlaufarena Pyhrn-Priel-Rosenau ist ab sofort möglich. Die Sportarena Pyhrn-Priel eröffnete damit als eine der ersten Regionen Oberösterreichs die Langlauf-Saison. Neu neben der frühzeitigen Öffnung ist die Form der Betreibung. Diese übernimmt die ARGE Sportarena Pyhrn-Priel. Sie besteht aus dem ASVÖ Rosenau-Edlbach, der UNION Windischgarsten und dem Tourismusverband Pyhrn-Priel.Das Besondere an der Betreibung der Biathlon-Langlaufarena ist die oberösterreichweit einzigartige Zusammenarbeit von zwei unterschiedlichen Sportverbänden und dem Tourismusverband. Damit mündet deren Verbindung erstmals in operativer Arbeit. Innerhalb der neu gegründeten ARGE Sportarena Pyhrn-Priel kümmern sich die Sportverbände zukünftig um Events, Nachwuchsarbeit und den Spitzensport. Dem Tourismusverband Pyhrn-Priel obliegen Sponsoring, Koordination und Vermarktung der Anlage.Ein erster Erfolg der Zusammenarbeit ist bereits heute sichtbar: Am 9. Dezember wurde der erste Loipenkilometer inkl. Schießstand geöffnet. Damit ging oberösterreichweit das erste Trainingszentrum für den nordischen Wintersport in Betrieb. Möglich war die frühzeitige Öffnung durch engagierte Mitglieder der Sportvereine und eine Kälteperiode, die kurzerhand zur Beschneiung genutzt wurde. „Als Tourismusverband unterstützen wir durch unsere Mitarbeit in der ARGE Sportarena Pyhrn-Priel die Nachwuchsarbeit und den Spitzensport und können unseren Gästen gleichzeitig eine absolut schneesichere, früh befahrbare Loipe in herrlicher Landschaft bieten“, erklärt Herbert Gösweiner, Obmann des Tourismusverbandes Pyhrn-Priel.Möglich ist die Zusammenarbeit durch die tatkräftige Unterstützung der beteiligten Pyhrn-Priel-Gemeinden. Sie sind im Eigentümerverein Biathlon 2000 zusammengefasst. „Ein besonderer Dank gilt dem Eigentümerverein Biathlon 2000 mit Obmann Bürgermeister Peter Auerbach, dem Sportverein ASVÖ Rosenau-Edlbach mit Obmann Gerhard Redtenbacher, der UNION Windischgarsten mit Obmann Ernst Salzinger, dem Sektionsleiter und Biathlon-Nationalteamtrainer Reinhard Gösweiner und den engagierten Leuten an der Strecke, wie Franz Bojko und Markus Schoiswohl“, so Gösweiner weiter.Fotos: regionalinfo24.at