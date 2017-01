FC Beri gewinnt zweiten Pettenbacher Hallencup

28.01.2017, 16:46 Uhr

Nach einem erfolgreichen Debut im Jahr 2016 folgte der zweite Pettenbacher Hallencup in der Turnhalle der neuen Mittelschule. Veranstalter Manuel Waldl, der Union Pettenbach, zeigte sich nach der erfolgreichen Ausrichtung des vorigen Jahres optimistisch für eine Fortsetzung dieses Hobbyturniers. Auch in diesem Jahr ging der Hallencup wieder sehr erfolgreich über die Bühne.

Qualität statt Quantität



Im heurigen Jahr nahmen zwar nur neun Mannschaften teil, der Qualität tat dies aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Viele tolle Spiele in einer sehr engen und spannenden Gruppenphase bei der die Mannschaften hohe technische Qualität bewiesen, wurden sehr zur Freude der Zuseher gezeigt. Insgesamt gab es in der Gruppenphase nicht weniger als 72 Tore in 16 Partien zu bestaunen. Dennoch waren es zum Teil sehr enge Spiele.

Packende Finalspiele - taktisch geprägt



Mit einer Dreiergruppe um den 7. Tabellenplatz wurde für mehr Spannung im Kampf des unteren Tabellendrittel gesorgt. Alle Mannschaften kämpften bis zum Letzten Hemd um einen Sieg. In den beiden Halbfinalpartien Standen sich zum einen ein Debütant (Miba AG) einem Mitfavoriten (Gegen) gegenüber, zum anderen kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinale zwischen dem FC Beri und der Landjugend Pettenbach. Die Landjugend aus Pettenbach wollte Revanche für die bittere Klatsche im Finale des Vorjahres, dies gelang allerdings nur knapp nicht. Erst im 7-Meter-Schießen entschied abermals der FC Beri die Partie für sich und zog gegen "Gegen" ins Finale ein.Im Finale wurde dann zu Beginn sehr abwartend und taktisch gespielt. Kaum Abspielfehler, hohe Präzision an Pässen prägten das Finale, welches schlussendlich in Halbzeit zwei klar mit 3:o für den FC Beri entschieden werden konnte.Gratulation an den Veranstalter der Union Pettenbach. Mit diesem Hobby-Hallencup hat auch Pettenbach endlich wieder ein Turnier während der langen Winterpause. Einige Kampfmannschaftsspieler umliegender Vereine zeigten hierbei ihr Können am Ball.Platzierungen:1. Platz: FC Beri2. Platz: Gegen3. Platz: Miba AG4. Platz: Landjugend Pettenbach5. Platz: Stadler Formenbau Kickers6. Platz: FC Bikini Bottom7. Platz: Nachwuchstrainer Pettenbach8. Platz: Feiern 04 Leberbluten9. Platz: Schottercrew