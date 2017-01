Im Portrait der USP - Alexander Meister

31.01.2017, 20:06 Uhr

Alex möchte eigentlich jedes Spiel mit seiner Mannschaft gewinnen um am Ende ganz oben zu stehen. "Das ist meistens eine nahezu unlösbare Aufgabe. Ich denke aber, dass wir im Frühjahr in der Lage sind großes zu leisten und schlussendlich ein Wörtchen um den Meistertitel mitreden werden." Sein Motto: Ohne Fleiß kein Preis. #lebenamlimitEs gibt einige Dinge für die sich Alex interessiert, aufgrund seiner Ausbildung zum Holzbauingenieur fehlt ihm allerdings ein wenig die Zeit. Wenn aber Zeit bleibt geht er im Winter gerne Ski fahren und im Sommer Tennis spielen oder Mountainbiken. In jungen Jahren versuchte er sich auch als Skispringer. Als persönliches Vorbild hat er Zlatan Imbrahimovic erwähnt da er trotz seines Alters eine "Maschine" ist. Zu seinen persönlichen Stärken zählen Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und seine positive Einstellung.