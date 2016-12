Im Portrait der USP - Franz Staudinger

22.12.2016, 19:02 Uhr

"Wir sollten stolz drauf sein in einem so tollen Land leben zu dürfen. Ich schätze vor Allem unsere tolle Landschaft, denn ich bin gerne in der Natur. Beim Wandern tanke ich meinen Sauerstoff für's Leben. Man sollte jeden Tag so leben als wäre es der letzte."Mit seiner Leidenschaft für den Fußball hat Franz im Verein viel bewegt und auch einiges erlebt. Mit dem rasanten Aufstieg von der 1.Klasse bis in die OÖ-Liga, damalige 1. Landesliga, innerhalb von 5 Jahren, wurde sein damaliges Ziel klar übertroffen. Wir wünschen ihm für die Zukunft viel Gesundheit, so dass er noch viele Jahre an der Spitze des Vereins stehen kann.