Im Portrait der USP - Michael Bayerhuber

24.01.2017, 18:27 Uhr

Man bekommt einen ganz anderen Einblick im Leben. Dort lernt man was wirklich wichtig im Leben ist. Es macht mich glücklich wenn ich anderen helfen kann und sei es nur sich mit jemanden zu unterhalten, mit Ihnen Zeit zu verbringen. Ich denke da beispielsweise an ältere Leute. Die sind richtig happy wenn du dich mit Ihnen befasst, ihnen zuhörst."

"Im Leben dreht sich leider sehr viel nur um Materielle Werte, Ansehen und Status. Das zählt für mich alles nicht. Die einfachen Dinge im Lebensind die schönsten, die einen auch zufrieden machen."Man kann sich jetzt schon in etwa denken was für ihn als Lebensmotto gilt. Aus seiner Sicht sollte man jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Rettung passt dieses Motto natürlich sehr gut. "Heute beispielsweise habe ich mir für meine Oma Zeit genommen, die ihren Geburtstag gefeiert hat."Außer dem Job und der Rettung ist für Mike Kurzurlauben eine tolle Erholungsmöglichkeit. Zu seinen Ausflügen gehören sowohl Städte-Trips als auch Ausflüge in die Berge zum Wandern. "Ich genieße es raus in die Natur gehen zu können und dabei abzuschalten."