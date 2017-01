Im Portrait der USP - Walter "Wauki" Waldhör

17.01.2017, 18:08 Uhr

Damals war der Aufstieg in die OÖ-Liga ein richtiger Aufschwung. Auch Walter Waldhör hatte großen Anteil daran.

"Der Aufstieg war ein richtiges Highlight. Vor Allem wurde damals ein richtig guter Fußball gezeigt. Wir hatten damals eine sehr gute Mannschaft. Einzigartig war aber die Kameradschaft."Längst aber sind diese Zeiten auch in Pettenbach vorbei und man träumt bisher nur vom Wiederaufstieg. Auch Waldhör als Trainer in seiner dritten Amtszeit in Pettenbach konnte das Ziel bisher noch nicht erreichen."Die Entwicklung der letzten Zeit innnerhalb des Teams ist sehr positiv. Fußballerisch ging es zuletzt bergauf. Die Truppe untereinander ist aber auch kameradschaftlich schwer in Ordnung. Ich glaube daran dass wir mit dem aktuellen Team den Weg zurück in die OÖ-Liga schaffen können."

Seit Sommer 2014 leitet "Wauki" wieder das Training unserer Kampfmannschaft. Ein Spiel hat sich seither besonders bei ihm eingeprägt:"Im ersten Jahr der jetzigen Trainerperiode in Pettenbach war die 7:2 Niederlage auswärts in Braunau eine der schlimmsten überhaupt die man nicht so schnell vergisst.Genau dann musst du aber weitermachen. Im Sport wird einem nichts geschenkt. Wenn du erfolgreich sein willst musst du immer wieder kämpfen."Zu seinen Hobbies gehören Tennis und Ski fahren als Ausgleich zum Fußball. "Der Spaß steht dabei im Vordergrund. Im Fußball hat man gewisse Ambitionen als Trainer, die verfolge ich bei meinen Hobbies nicht so, da entspanne ich mich einfach und schalte dabei ab."