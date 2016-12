Im Portrait der USP - Werner Pongratz

06.12.2016, 18:31 Uhr

Unser Masseur gilt als Familienmensch und im Verein als Ruhepol, als einer der sich nicht aus der Fassung bringen lässt. Das wichtigste für ihn ist die Familie. "Geht es der Familie gut, geht es auch mir gut. Wenn es einem in der Familie gut geht oder du Unterstützung seitens der Familie bekommst, geht man auch Aufgaben im Verein oder in der Arbeit ganz anders an. Die Unterstützung der eigenen Kinder und meiner Frau ist daher auch sehr entscheidend. Wenn jemand in der Familie erkrankt, ist das für alle bedrückend."

Unser Masseur oder auch "Luigi" genannt, spielte bereits in Kärnten beim WSV Frantschach im Nachwuchs. So ist er damals zum Fußball gekommen. Bei Micheldorf in Kärnten spielte er anschließend noch zwei Jahre als Stürmer. Der Fußball gleicht ihn aus, aber er steht nicht an vorderster Stelle, da dies wie oben erwähnt die Familie ist. Für uns ist Werner nicht mehr aus dem Verein weg zu denken. Er ist einer der den Verein, das Team zusammenhalten und bei Laune halten kann.